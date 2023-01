Causa incidente da ubriaco, denunciato

I carabinieri di Pontedera hanno denunciato in stato di libertà una persona per guida sotto l’influenza dell’alcool. I militari hanno accertato che il conducente aveva causato un incidente stradale, andando a collidere con il proprio veicolo contro un’altra autovettura regolarmente parcheggiata e con nessuno a bordo, senza tuttavia coinvolgere altri utenti della strada. I dovuti accertamenti in Ospedale hanno consentito di appurare che la persona guidava in stato di ebbrezza alcolica. La patente di guida è stata ritirata.