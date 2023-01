"Cena per i bambini del Meyer" a Fucecchio con la contrada Sant'Andrea e Noi per Voi

Una cena per stare insieme in solidarietà. L'appuntamento da segnare in agenda è per sabato 21 gennaio, dalle 20.30 presso il Palazzo della Volta a Fucecchio, con la "Cena per i bambini del Meyer". Il ricavato della serata, organizzata dalla contrada Sant'Andrea e da Noi per Voi Odv, andrà a sostegno dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

Il menù si trova riportato nella locandina: per informazioni telefonare ai seguenti numeri, Andrea 329 4239467, Valentina 346 2724453.