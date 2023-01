Cena solidale per i bambini del Meyer a Fucecchio

Come ogni anno, la Nobile Contrada Sant’Andrea, una delle protagoniste del prestigioso Palio di Fucecchio, organizza, il prossimo 21 gennaio alle 20.30, la “Cena per i bambini del Meyer”, un evento benefico a favore di Noi per Voi OdV (www.noipervoi.org), associazione di genitori che dal 1986 aiuta i bambini con problemi tumorali e le loro famiglie. La cena sarà rigorosamente toscana e rigorosamente preparata con passione dai volontari della Contrada.