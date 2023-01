Cinque nuovi bandi per 'Il Borgo che vorrei'

“Il 2023 si apre con il Comune di Santa Maria a Monte impegnato nella promozione e nella valorizzazione del territorio tramite la ripresa di progetti legati al “Borgo che vorrei”, programma di iniziative volte alla riqualificazione del territorio che ha coinvolto principalmente il capoluogo e grazie a cui, negli ultimi anni, si sono susseguiti vari interventi di promozione e sviluppo del tessuto commerciale del centro storico di Santa Maria a Monte, il quale ha visto l’apertura di molte attività commerciali, di pubblico esercizio e somministrazione. Tutto ciò ha portato evidenti benefici alla vita turistica del borgo e sulla sua vivibilità da parte dei residenti, che hanno potuto usufruire di molti servizi diversificati. Questa volta l’obiettivo è quello di continuare a prendersi cura dei due centri storici del comune tramite l’apertura di nuovi bandi, ma anche di intervenire in maniera più mirata sul Centro storico di Montecalvoli al fine di riqualificare il tessuto commerciale del luogo. Il borgo di Montecalvoli presenta, infatti, una conformazione morfologica diversa rispetto al Capoluogo che merita di essere valorizzata.” Dichiara il sindaco Ilaria Parrella.

“È proprio per questi motivi che il Comune ha deciso di intervenire con l’apertura di 5 nuovi bandi, legati alla valorizzazione del territorio e alla sua promozione, con la collaborazione e il sostegno della Regione Toscana per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza integrata. I primi due bandi riguardano sia il territorio di Santa Maria a Monte sia quello di Montecalvoli, e sono destinati al recupero dei sotterranei e delle cantine dei due borghi e al mantenimento delle piante in vaso ubicate nei Centri storici; entrambi prevedono una collaborazione sinergica con la cittadinanza che sarà promossa tramite lo strumento del baratto amministrativo e rappresentano un importante e incisiva azione per la riqualificazione dei due borghi.” Dichiara il Vicesindaco e Assessore alla riqualificazione dei centri storici Manuela Del Grande.

“Tra gli obbiettivi previsti di questa fase del progetto de “Il borgo che vorrei…” c’è anche quello della valorizzazione turistica dei due borghi e la promozione dell’intero territorio con le sue peculiarità e le sue attrattive con la realizzazione di un portale a disposizione del visitatore per orientarsi e supportarlo durante la permanenza nel nostro territorio che è in corso di realizzazione” dichiara l’Assessore al Turismo Elisabetta Maccanti.

“Il terzo bando ha, invece, a che fare con lo sviluppo di un nuovo progetto innovativo sul Centro storico di Santa Maria a Monte, ovvero la realizzazione della “Galleria della patata”, ed è rivolto ai futuri gestori di questa nuova realtà per la valorizzazione del prodotto tipico di S.Maria a Monte. Infine, il quarto e il quinto bando riguardano da una parte un importante incentivo messo a disposizione per l’apertura di un’attività di pubblico esercizio e/o di somministrazione di alimenti e bevande nel Centro storico di Montecalvoli, e dall’altra la messa a disposizione di fondi da destinare a soggetti privati per il recupero e il restauro di unità immobiliari di proprietà al fine di utilizzarli come negozi, botteghe artigianali e commerciali e per lo svolgimento di attività imprenditoriali.” Dichiara l’Assessore alle attività Produttive Roberto Michi.

Le domande dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 12.00 del 30 Gennaio 2023 (tranne per il bando riguardante le piante in vaso che ha scadenza 30/06/2023) tramite una delle seguenti modalità:

- raccomandata con avviso di ricevimento: non saranno ammessi i candidati le cui domande, ancorché spedite in tempo utile, per raccomandata postale, pervengano all'Amministrazione Comunale oltre il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di ammissione;

- spedita tramite PEC al seguente indirizzo: comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it. Il candidato dovrà inviare la domanda e i relativi allegati in UN UNICO FILE IN FORMATO;

- direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Santa Maria a Monte entro l'ora e la data indicata.

Per informazioni è possibile consultare i bandi pubblicati sul Sito Istituzionale del Comune di Santa Maria a Monte o contattare l’Ufficio relazioni con il pubblico al numero: 0587 – 261617.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte