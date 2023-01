Cip-Ghizzani vince il derby con Empoli

La Cip-Ghizzani ritrova la vittoria e lo fa con un secco 3-0 nel derby contro Empoli.

Fin dall'inizio la squadra ha imposto il proprio ritmo alle avversarie, martellando in attacco e consolidando il vantaggio con alcuni ace (8-4, 16-8, 20-13). Più complicato invece il secondo set: le biancorosse trovano spesso il vantaggio, ma l'Empoli riesce sempre ad accorciare le distanze (8-7, 16-14, 20-20); fondamentali i cambi per mantenere alta l'attenzione sfruttando ogni possibilità. Il set si protrae ai vantaggi con le avversarie che riescono ad annullare il primo set point (24-24) del Giglio. Le ragazze però non mollano e le squadre si avvicendano al comando senza esclusione di colpi. A chiudere è infine la Cip-Ghizzani con due splendidi attacchi che pongono le basi per la vittoria del match: nel terzo set è poca la resistenza delle empolesi che cedono sotto gli attacchi di Lari (19 punti) e Scardigli (21 punti), migliori realizzatrici della partita grazie anche ad un ottimo smistamento al palleggio che spesso ha ingannato il muro avversario.

"Il pronostico era a nostro favore" - commenta il secondo allenatore Furiesi - "ma la pressione era tanta viste le numerosi sconfitte precedenti per cui non era così scontato comandare il gioco nel primo set come abbiamo fatto. Nel secondo poi abbiamo iniziato a sbagliare un po' troppo, con le empolesi che battevano meglio. Ma è lì nei punti finali che si è vista la 'cattiveria' giusta che poi ci ha fatto riprendere in mano la situazione per il terzo e ultimo set".

La Cip-Ghizzani avrà adesso due settimane di pausa per preparare al meglio lo scontro con la seconda in classifica. "Stiamo lavorando per fare bene e speriamo che la vittoria dia lo stimolo alle ragazze per andare avanti e continuare a migliorarsi" conclude coach Buoncristiani.

Sarà importante allora questa pausa per allenarsi, motivo per cui la squadra si sta già mobilitando per organizzare amichevoli in questo arco di tempo disponibile in vista della prossima partita che sarà sabato 4 febbraio in trasferta a Fucecchio.

Cip-Ghizzani - Toyota Scotti 2.0 Empoli Pallavolo: 3-0 (25-16, 28-26, 25-17)

Cip-Ghizzani: Addolorati, Barnini, Barucci, Biagini, Farieri, Fodde, Lari (K), Picchianti (L), Pratelli, Scardigli, Talluri, Zingoni; all. Buoncristiani, 2° all. Furiesi

Toyota Scotti 2.0 Empoli Pallavolo: Buggiani (K), Cappelli, Falchi, Fantino, Gori, Lotti, Maccelli, Macchi, Romanelli, Sabatini, Tagliavia, Tortorelli, Vasco; all. Pocai

