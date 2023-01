Dakar, la Toscana sul podio con il pilota Paolo Lucci: "Aggrappatevi ai sogni"

La Toscana trionfa in sella alla Dakar 2023, che si è conclusa ieri 15 gennaio a Dammam chiudendo il percorso di oltre 8.500 km di sabbia e deserto dell'Arabia Saudita. Paolo Lucci, pilota 29enne di Castiglion Fiorentino ha conquistato l'importante traguardo nella categoria moto del 15 posto nella classifica generale, primo tra gli italiani. Non solo, nella sua categoria la Rally 2, il pilota Aretino ha raggiunto il podio portando a casa un secondo posto.

"Ho messo tutto me stesso per preparare al meglio questa gara - ha scritto sui social Paolo Lucci - e durante questi sali scendi ho capito che dentro ai cambiamenti ed ai momenti più bui basta solo aggrapparsi ai nostri sogni... che loro in qualche modo sanno portarci sempre nella strada più luminosa. Grazie a tutte le persone che mi sono accanto lungo il viaggio e che continuano a sognare insieme a me".

Tutta Castiglion Fiorentino in festa per questo successo conquistato, un territorio culla di piloti come Fabrizio Meoni, che di Parigi-Dakar ne vinse due, oltre ad altri podi e partecipazioni e che proprio nella gara perse la vita, in Mauritania. A fare il tifo per questa seconda partecipazione di Lucci anche il figlio 31enne di Meoni, Gioele, che aveva già annunciato la sua adesione alla Dakar 2024 per un progetto di solidarietà. Adesso Castiglioni attende il ritorno del campione, per festeggiare il traguardo ottenuto "con la forza di un giovanotto, la tenacia di un veterano accompagnate dalla caparbietà tutta Castiglionese di uno che non molla mai" ha scritto il sindaco Mario Agnelli su facebook, "ringrazio tutti coloro che lo hanno sostenuto a partire dall'impareggiabile Gabriele Minello Dakar, tutti gli sponsor e gli amici di sempre che con me lo aspetteranno a braccia aperte in quel di Castiglioni".