Città pizza lover, Fucecchio in Top 3 per ordinazioni secondo Deliveroo

Più di 3.000 km ricoperti di pomodoro e mozzarella. Una distanza che equivale ad un viaggio ideale che parte da Napoli, patria della pizza, e arriva fino a Bruxelles, passando per Parigi e Londra. È questa la distanza che, se messe una di fianco all’altro, riescono a coprire le pizze ordinate su Deliveroo dal 2015 – anno dell’arrivo della App in Italia - ad oggi.

A rivelarlo è la stessa piattaforma leader dell’online food delivery in vista della Giornata Internazionale del Pizzaiolo (World Pizza Day), che si celebra martedì 17 gennaio.

D’altra parte, nata in Italia alla fine dell’800 e apprezzata in tutto il mondo, la pizza è diventata sinonimo di felicità e unione che ha travalicato i confini nazionali per diventare un vero e proprio linguaggio universale, capace di unire popoli e culture diverse.

Fucecchio città pizza lover in mezzo a tanti centri del Sud

L'app di consegna a domicilio mostra inoltre una speciale classifica dedicata alle 'città pizza lover 2022', ossia quelle che hanno richiesto maggiori ordinazioni nell'anno appena passato. Tra queste una sorpresa toscana.

Nella speciale classifica “geografica” di Deliveroo - che tiene conto degli ordini di pizza sul totale del volume degli ordini - quest’anno dominano i comuni di medie/piccole dimensioni, ​ specie del sud e delle isole, con sei centri di Puglia e Sicilia tra nelle prime 10 posizioni.

In testa si posiziona Manfredonia (FG) la città che più di ogni ama ordinare la pizza a domicilio, davanti a Fucecchio (FI) e Francavilla Fontana (BR). Al quarto posto Giarre (CT) mentre quinta si posiziona la barese Terlizzi (BA). Seguono Fossano (CN), Sondrio, Caltagirone (CT), Chioggia (VE) e Paternò (CT) a completare la Top10.

pubblicità