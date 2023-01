"I Separabili", il duo Benvenuti e Caselli in scena al teatro Boccaccio

Torna al Teatro Multisala Boccaccio di Certaldo (FI) martedì 24 gennaio, nell’ambito della stagione teatrale e concertistica 2022/ 2023 dei Teatri della Valdelsa, Alessandro Benvenuti che con Chiara Caselli è protagonista de “I Separabili (Romeo e Sabah)”, diretto da Sandro Mabellini.

Il testo originale è opera del francese Fabrice Melquiot e narra la storia d’amore vissuta da due giovanissimi dirimpettai, che si incontrano di nuovo dopo molti anni.

La trama. Un uomo e una donna che abitavano nello stesso condominio, ma in due edifici diversi, tornano nella casa di un tempo e iniziano a rivivere quello che già avevano vissuto. Romeo e Sabah, quando avevano nove anni, erano entrambi solitari e abili costruttori di mondi immaginari: lui al galoppo sul suo cavallo di legno; lei, con le piume in testa, come una guerriera Sioux a caccia di bisonti. All’inizio diffidenti, si sono legati pian piano di un’amicizia indistruttibile, che sfida i codici sociali e il tempo.

Anche in questo caso, Melquiot immagina dei bambini che non si limitano né accontentano di accettare la realtà per come gli viene data, ma sono inquieti, desiderosi di far sì che la loro presenza nel mondo ne aumenti la poesia, il sogno, i dubbi, l’enigma. Attraverso di loro, la nostra parte più pura si può riconoscere e perdere, come davanti a quegli specchi che deformano la nostra immagine e la restituiscono nella sua stramba ilarità.

Lo spettacolo fa parte della stagione teatrale congiunta, organizzata dai Comuni di Certaldo, Colle di Val d'Elsa e Poggibonsi, dalla Fondazione Elsa – Culture comuni, dall'Azienda speciale Multiservizi di Colle di Val d’Elsa e dalla Società GrandeSchermo. Tra gli sponsor della stagione Unicoop Firenze, ChiantiBanca.

Per informazioni e biglietti è possibile contattare il teatro al numero 0571 664778, consultando il sito www.multisalaboccaccio.it o scrivendo a info@multisalaboccaccio.it.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa