Il Comune investe sui giovani: al via il progetto sperimentale 'Chianti senza limiti'

Il Comune lancia una call ai giovani invitandoli ad esprimersi, a ideare, costruire e gestire una nuova offerta di iniziative destinate ai coetanei. Cittadini protagonisti del cambiamento, capaci di intercettare i bisogni e progettare le risposte per migliorare la qualità della vita dei giovani. Si chiama “Chianti Senza Limiti” ed è il nuovo progetto finanziato dall’amministrazione comunale con il supporto metodologico di Sociolab che vuole investire sulle potenzialità comunicative, relazionali e creative delle ragazze e dei ragazzi residenti nel territorio attraverso un percorso volto a favorire la loro piena partecipazione alla vita sociale, civica e culturale di Greve e delle sue frazioni.

“Il primo passo è l’attivazione di un gruppo di persone, di età compresa tra i 16 e i 30 anni, - spiega l’assessora alle Politiche giovanili Ilary Scarpelli – disposte a collaborare nella definizione di un concreto programma di iniziative di natura sociale e culturale, ideato per la comunità ed in particolare per i giovani che risiedono nel territorio comunale”. “Ottenuta l’adesione dei giovani, metteremo in campo uno specifico percorso formativo gratuito che darà vita ad un gruppo di attivatori di comunità – continua l’assessora – impegnati ad approfondire i bisogni dei loro coetanei, a sensibilizzare, rendere partecipe la comunità giovanile e realizzare concretamente delle iniziative tra quelle ideate e proposte”.

L’attività di formazione e coprogettazione si realizzerà attraverso un ciclo di incontri finalizzati a trasmettere le competenze pratiche e teoriche funzionali all’ascolto e alla partecipazione attiva. Nell’ambito delle attività le persone coinvolte saranno accompagnate nell’applicazione delle competenze acquisite. “L’idea è quella di guidare i giovani – specifica l’assessora - nell’elaborazione di un project work che possa essere funzionale alla realizzazione delle successive attività di co-design”.

“Chiamiamo le ragazze e i ragazzi del nostro territorio a dire la loro – commenta il sindaco Paolo Sottani – l’intento è quello di renderli protagonisti come attivatori di comunità, in grado di ideare e realizzare progetti e manifestazioni per i giovani, sperimenteremo nuove metodologie innovative e tecniche comunicative spendibili anche nel mercato del lavoro. I giovani potranno sviluppare competenze relazionali, acquisire strumenti relativi al problem solving, alla mediazione e alla progettazione”.

“Le idee, i punti di vista, le considerazioni dei nostri giovani sulla dimensione che vivono nella quotidianità sono fondamentali – conclude l’assessora Ilary Scarpelli - per costruire le basi del futuro di un’intera comunità e favorire una crescita sostenibile del territorio, insieme a loro identificheremo le priorità e le aree su cui intervenire per sviluppare e attuare iniziative di interesse per la popolazione giovanile”.

Gli incontri si terranno l’8 e il 22 febbraio, l’8 e il 22 marzo dalle ore 18 alle ore 21. I giovani interessati a far parte di questa nuova rete devono compilare un apposito form on line entro le ore 12.00 del 6 febbraio. Il link è il seguente: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvSFPcOP6oJ2f_WMmoz7PV1AOG1I6Euc91NRO1qY4OfIIElA/viewform.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO