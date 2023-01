Lavori E-Distribuzione in zona via Sanzio, interruzione per 3 ore

E-Distribuzione, società che gestisce la rete di distribuzione elettrica, ha comunicato che indicativamente dalle 13.30 alle 16.30 di martedì 17 gennaio 2023, saranno eseguiti lavori che interesseranno la cabina denominata “Brunelleschi” nell’area compresa tra la via omonima e le limitrofe via Fattori, via del Perugino, via Fedi, via della Quercia, via Signorini e via Sanzio.

L’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica interesserà in anche il semaforo di via Signorini angolo via Brunelleschi.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa