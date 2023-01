Matteo Messina Denaro arrestato: in passato soggiornò in Toscana

Non è avvenuto in Toscana l'arresto del super latitante Matteo Messina Denaro, tra gli ultimi 'intoccabili' della mafia arrestato oggi, a 30 anni dalla cattura di Totò Riina. Infatti i carabinieri del Ros lo hanno trovato a Palermo, in una clinica privata dove si stava sottoponendo a delle cure.

Ma in Toscana Messina Denaro c'è stato, più volte, sempre protetto dalla malavita organizzata e in perfetto anonimato.

Matteo Messina Denaro: si sottopose a dialisi in Toscana

Nel 2018 il periodico L'Espresso rivelò che un quarantenne toscano aveva incontrato proprio il boss al porto di Palermo e in un appuntamento in Toscana.

Nell'articolo si racconta come Messina Denaro ha soggiornato a Pisa negli anni tra il 2005 e il 2006, sottoponendosi persino a una dialisi in una clinica di zona. Le condizioni di salute sono sempre state precarie per luio, ma ciò non lo ha limitato negli spostamenti e soprattutto nello sfuggire alle catture.

A coprirlo anche un intervento di chirurgia plastica al volto e ai polpastrelli, per sfuggire al riconoscimento delle forze dell'ordine.

Un altro collegamento con la Toscana di Matteo Messina Denaro è la condanna alla strage dei Georgofili di Firenze, avvenuta nel 1993. Il capomafia è stato condannato all'ergastolo per questa e per tantissime altre azioni di mafia.

Sempre nel 1993, la sua apparizione in pubblico prima di darsi alla latitanza: in vacanza a Forte dei Marmi ad agosto, con i fratelli Graviano.