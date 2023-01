Morta Gina Lollobrigida, la diva cittadina onoraria di Pietrasanta

Un altro pezzo del grande cinema italiano se ne va con Gina Lollobrigida, attrice 95enne scomparsa quest'oggi, lunedì 16 gennaio.

Il cordoglio arriva anche dalla Toscana e soprattutto da Pietrasanta, cittadina versiliese patria degli artisti e anche seconda casa di Lollobrigida. Nata a Subiaco nel Lazio, Gina Lollobrigida è diventata cittadina onoraria del borgo degli artisti proprio perché lì aveva uno studio dove creava sculture in bronzo e marmo oltre a raccogliere foto e opere di grafica. Dal 1999 era solita rifugiarsi a Pietrasanta, della quale apprezzava la bellezza e la discrezione degli abitanti nei confronti della vip.

Nel 2008 proprio Pietrasanta accolse una sua mostra in piazza del Duomo e nel complesso di Sant'Agostino dal titolo Vissi d'arte, omaggio a Maria Callas. La mostra era dedicata al mondo del cinema anni '50, quello in cui proprio la 'Lollo' era in competizione con Sophia Loren