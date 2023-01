Incidente camion-scooter, muore 27enne nella zona industriale di Castelfranco

Incidente fatale questa mattina nella zona industriale di Castelfranco di Sotto. Un giovane di 27 anni è morto dopo che a bordo del suo scooter si è scontrato con un camion alla rotatoria di incrocio tra viale dell'Industria e via delle Comunicazioni. Il fatto è avvenuto poco prima delle 7 di oggi, lunedì 16 gennaio. Sul posto un'ambulanza della Pubblica assistenza di Fucecchio, i cui sanitari hanno tentato per lunghissimi minuti le manovre di rianimazione. Purtroppo per il 27enne l'impatto è stato così grave da non lasciargli scampo. I rilievi sono condotti dai carabinieri.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO