Navicelli, una squadra d’emergenza per la pulizia dei canali

Una squadra d’emergenza sempre attiva per garantire in tempi rapidi la pulizia dei canali. Questa l’idea su cui sta lavorando il presidente della Port Autorhity di Pisa, Salvatore Pisano, assieme alla Autorità di Bacino della regione Toscana e all’autorità portuale del mar Tirreno settentrionale. Negli scorsi giorni c'è stato un primo incontro, anche a seguito di un sopralluogo effettuato dallo stesso Pisano nella zona delle Porte Vinciane. “Qui dove le acque del canale scolmatore arrivano al porto di Livorno - ha spiegato Pisano - da qualche giorno, a causa delle correnti, ci sono forti accumuli di detriti: sfalci, ma anche tronchi. Abbiamo trovato persino dei compressori. Accumulandosi in questa area potrebbero impedire o rendere difficoltoso il regolare passaggio delle imbarcazioni. Per questo, già lunedì scorso, siamo intervenuti, in accordo con la regione e con l’autorità portuale, in somma urgenza, per liberare con l’ausilio di sommozzatori quella area”. Il problema però non è sporadico. “Proprio per questo - afferma il presidente di Port Autorhity di Pisa - stiamo lavorando per costituire una vera e propria squadra di intervento, che sia sempre operativa in caso di emergenza. Dobbiamo cioè mettere a sistema le nostre tre realtà per essere in grado di intervenire prontamente in situazioni di difficoltà. Un modo - aggiunge Pisano - per cercare di risolvere in maniera definitiva il problema: non possiamo infatti permetterci che la nostra cantieristica non abbia libero accesso al mare aperto. Ci stiamo adoperando, assieme a autorità di bacino e autorità portuale, per risolvere questo problema e da parte dei due enti abbiamo trovato massima disponibilità e collaborazione”.