Paga per un affitto all'Elba ma il proprietario non risponde più: denunciato per truffa

Come da accordi con il presunto affittuario, una donna ha versato le somme richieste per un appartamento in affitto a Portoferraio ma, arrivata sull'isola, l'amara sorpresa. L'appartamento non esisteva e l'uomo si era reso completamente irreperibile. Scattate le indagini dei carabinieri, dopo la denuncia della vittima, i militari di Marciana Marina hanno individuato e denunciato il presunto autore della truffa, un uomo originario della provincia di Siena.

Tutto ha origine alla fine della scorsa estate quando la donna, interessata all'appartamento in affitto, era entrata in contatto telefonico con l'offerente, che le aveva garantito la disponibilità dell'alloggio chiedendole tre bonifici, disposti in rapida successione: il primo a titolo di caparra, il secondo per coprire le spese di gestione e l'ultimo a saldo, dalla somma di 690 euro. Giunta all'Isola d'Elba, la donna non ha potuto incontrare il contatto che intanto aveva fatto perdere le sue tracce. Gli accertamenti dei carabinieri, tramite la ricostruzione dei flussi di denaro e le titolarità delle carte di pagamento, hanno consentito di identificare l'autore del raggiro, un 62enne con precedenti simili. Adesso dovrà rispondere del reato di truffa all'autorità giudiziaria.