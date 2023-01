Premio Paola Bora, fissata la scadenza per partecipare

Scade il 20 gennaio il bando per partecipare alla terza edizione del Premio Paola Bora per tesi magistrali e di dottorato in studi di genere. Il premio è promosso dalla Casa della Donna di Pisa, con il sostegno delle sorelle e delle figlie di Paola Bora e dei Comitati Unici di Garanzia per le Pari Opportunità (Cug) della Scuola Normale Superiore, dell'Università di Pisa, della Scuola Superiore Sant’Anna e con il patrocinio della Società Italiana delle Storiche e della Società Italiana delle Letterate, della Provincia di Pisa e della Regione Toscana.

Anche quest'anno sono previsti due premi: 6.000 euro per la migliore tesi di dottorato e 3.000 per quella di laurea, entrambe dedicate agli studi di genere in storia, filosofia, antropologia e letteratura dall'età antica all'età contemporanea.

Il Premio vuole ricordare la figura di Paola Bora, già docente dell’Università di Pisa e della Scuola Normale Superiore, nonché presidente della Casa della donna.

La scadenza del bando è il 20 gennaio 2023. A questo link il bando e le modalità di partecipazione.

Fonte: Università di Pisa - ufficio stampa