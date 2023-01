Rissa al pub per un presunto furto di portafoglio, tre denunce

Il presunto furto di un portafoglio ha fatto scattare una rissa in piazza del Mercato Centrale a Firenze. Questa notte alle 4.30 sono intervenuti i carabinieri dentro un pub a causa di una colluttazione tra tre persone. Il derubato sarebbe un peruviano. Alcuni partecipanti alla rissa si sono dileguati, mentre in 3 sono finiti per essere denunciati. Sono un marocchino, classe ’97, un peruviano, classe ’02 ed un togolese, classe ’83. I tre sono finiti anche a Careggi per le lievi lesioni riportate.