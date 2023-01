Scuola infanzia Rodari, la Lega: "Giardino inagibile da 12 mesi e il Comune tace"

Dichiarazioni del capogruppo in Palazzo Vecchio della Lega Federico Bussolin e della consigliera comunale Michela Monaco.

“Abbiamo ricevuto anche noi segnalazioni presso la Sede Lega di viale Corsica per i problemi che stanno riscontrando le famiglie dei bambini iscritti, a pochi metri di distanza al civico 2/A, alla scuola dell'infanzia “Gianni Rodari”. Come evidenziato anche stamane dalla stampa locale, il giardino della scuola suddetta è inagibile da quasi un anno, e la situazione continua a non sbloccarsi lasciando tutti senza parole”.

“Il giardino è in condizioni impraticabili, costantemente allagato, dal febbraio dell'anno scorso" - viene raccontato alla stampa - a causa della perdita di un tubo di un grande condominio adiacente all'istituto scolastico. Situazione questa che pareva facilmente risolvibile da Palazzo Vecchio, cosa che invece non è avvenuta ad oggi. Il Comune si giustifica facendo sapere che sarebbe del condominio stesso e dell'amministratore, la colpa, visto che non si sarebbero attivati, come richiesto a più riprese dalla stessa amministrazione comunale. Possibile che il Comune non riesca ad imporsi e lasci un'intera scuola in questo stato? Nel 2023 dobbiamo ancora ascoltare ed assistere al fenomeno del cosiddetto “scaricabarile” sulle colpe? La giunta ha il dovere di risolvere il problema senza perdere ulteriore tempo in chiacchiere! Ad oggi gennaio 2023 non è cambiato nulla. 12 mesi passati senza trovare alternative serie. Tanti discorsi intercorsi, ma i bambini non hanno avuto il loro spazio verde dal Comune. Prendere in giro bambini e famiglie è inaccettabile”.

