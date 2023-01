Servizio civile, in servizio all’Urp tre giovani 'tutor digitali'

Creare la propria identità digitale, scaricare un certificato anagrafico dal sito del Comune. Consultare il fascicolo sanitario elettronico o effettuare una visura catastale. Sono solo alcuni dei servizi online della pubblica amministrazione che tre giovani tutor digitali, da questi giorni in poi, potranno insegnare ai cittadini ripolesi meno pratici con il web. Si tratta dei ragazzi tra i 18 e i 28 anni che hanno risposto all’appello del Comune per aderire al Servizio civile nazionale nell’ambito dei progetti “@CCEDO - Facilitare l’accesso ai servizi pubblici online” e “Servizi pubblici in un click: Comuni toscani in rete” (quest’ultimo organizzato da Anci Toscana). I tre giovani – due ragazze e un ragazzo under 30 – fino alla fine dell’anno affiancheranno il personale dell’Urp con questa importante mansione.

L’obiettivo è facilitare l’accesso dei cittadini e la navigazione all'interno di siti utili per le loro funzioni personali. Dalla creazione del profilo sul portale sito dell’Inps alla consultazione della propria posizione sul sito dell’Agenzia delle entrate, dalla compilazione dei cambi di residenza alla redazione di un modulo online. E molto altro. I tre “facilitatori digitali” si occuperanno anche di aiutare chi ha meno dimestichezza con i dispositivi elettronici come pc, tablet o telefonini, fornendo spiegazioni di base per qualsiasi livello di conoscenza.

I servizi, già attivi, si svolgono presso l’Urp e possono essere prenotati prendendo un appuntamento durante gli orari di apertura al pubblico (8.00-13.00 il lunedì, mercoledì, venerdì e 8.00-12.00/14.30-18.00 il martedì e giovedì.

Per informazioni chiamare il numero 055 6390222 o mandare una mail a urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa