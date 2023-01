Terza corsia autostradale e Asse dei Vivai, consulenza Coldiretti alle aziende 'espropriate'

I tecnici di Coldiretti Pistoia sono al lavoro per supportare le aziende agricole che hanno già ricevuto (o che prevedono di ricevere) la comunicazione di Autostrade ai proprietari dei terreni interessati agli espropri per la realizzazione delle terza corsia dell’autostrada Firenze-Pistoia e delle opere connesse, come i caselli e Asse viario ‘dei vivai’.

“È un complesso di opere che porterà vantaggi a tutta Pistoia ed in particolare al settore vivaistico, infrastrutture attese da anni –spiega Coldiretti Pistoia-“. Tecnicamente l’oggetto della lettera è: comunicazione di avvio della procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, relative alla realizzazione della terza corsia dell’autostrada Firenze-Pistoia…

I proprietari interessati sono chiamati a fare osservazioni in relazione alle proprie particelle coinvolte dai lavori, magari per evidenziare incongruenze e/o gli effetti che l’esproprio delle stesse potrebbero avere sull’intera attività aziendale. Per esempio: se sulla particella da espropriare insistesse un laghetto per l’irrigazione, se dopo l’esproprio il fondo risultasse senza accesso stradale o altre decine di altre casistiche.

“È evidente che ogni azienda deve valutare l’impatto sulla propria attività per trovare insieme ad Autostrade ed autorità coinvolte la migliore soluzione tecnica ed economica –aggiunge Coldiretti-. Per questo abbiamo messo a disposizione uno staff che serva a comprendere la situazione, e quindi formulare delle osservazioni contribuendo ad individuare rapidamente la migliore soluzione per tutti i soggetti coinvolti. Non c’è molto tempo per procedere con le osservazioni, solo un paio di settimane. Le imprese interessate possono prenotare un incontro con il nostro responsabile tecnico, Michele Bellandi al numero 0573991041”.

Fonte: Coldiretti Pistoia