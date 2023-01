Tir ribaltato su un fianco a Stabbia, estratto conducente

Un tir si è ribaltato di lato nel fosso a lato della strada questa mattina poco prima delle 8 in via Francesca Nord a Cerreto Guidi, nei pressi della frazione di Stabbia.

Sul posto chiamati a intervenire i vigili del fuoco di Empoli per stabilizzare il veicolo ed estrarre il camionista rimasto incastrato nell'abitacolo. Un'ambulanza della Misericordia di Vinci lo ha trasferito in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Sul posto anche l'autogru del distaccamento di Firenze Ovest per riportare il mezzo sulla sede stradale.

Sul posto carabinieri e polizia municipale dell'Unione dei Comuni. Il traffico risulta rallentato.