Tour della giunta, 15 tappe in 3 mesi a Montespertoli

Quindici tappe nei prossimi tre mesi: è il calendario dell’Amministrazione Comunale per incontrare i cittadini nelle frazioni chiamato “Destinazione Montespertoli”. Prima tappa: giovedÌ 19 gennaio a Fornacette. Gli incontri serviranno per condividere i progetti, gli obiettivi e raccontare le prossime iniziative del Comune di Montespertoli.

“Bisogna sempre tenere presente che è fondamentale dare risposte ai bisogni e alle domande dei cittadini e per fare questo è necessario stare vicini e ascoltarsi a vicenda. È ancora più importante farlo in un territorio grande e con tante frazioni come quello di Montespertoli. L’occasione degli incontri serali sarà utile sia per presentare i prossimi progetti e i servizi che vogliamo far partire che per discutere insieme ai cittadini di come migliorare la qualità della vita nei nostri paesi.” spiega il sindaco, Alessio Mugnaini.

Gli incontri nelle frazioni si terranno con il seguente calendario:

- Giovedì 19 gennaio 2023 - ore 21:30

Fornacette - Locali Comunali

- Lunedì 30 gennaio 2023 - ore 21:30

Baccaiano - Circolo ARCI

- Mercoledì 1 febbraio 2023 - ore 21:30

Montalbino - Trattoria Montalbino

- Lunedì 6 febbraio 2023 - ore 21:30

San Pancrazio - Campo Sportivo

- Giovedì 9 febbraio 2023 - ore 21:30

Lucardo - Canonica

- Domenica 12 febbraio 2023 - ore 10:00

Tresanti - locali Chiesa di San Bartolomeo

- Giovedì 16 febbraio 2023 - ore 21:30

Polvereto (Il Pino) - Circolo ARCI

- Martedì 21 febbraio 2023 - ore 21:30

San Quirico - Circolo ARCI

- Giovedì 9 marco 2023 - ORE 21:30

Martignana - Circolo ARCI

- Lunedì 13 marzo 2023 - ORE 21:30

Anselmo - Circolo ARCI

- Mercoledì 22 marzo 2023 - ORE 21:30

Montagnana - Circolo ARCI

- Domenica 26 marzo 2023 - ORE 10:00

Botinaccio - Da Silvano

- Martedì 4 aprile 2023 - ORE 21:30

Lucignano - Bottega Alimentari

- Giovedì 13 aprile 2023 - ORE 21:30

Ortimino - Circolo ARCI

- Mercoledì 19 aprile 2023 - ORE 21:30

Montagnana - Circolo MCL

Invece il sabato mattina, dalle ore 10:00, il Sindaco sarà disponibile per il ricevimento “informale” davanti ad un caffè nelle seguenti frazioni:

- sabato 21 gennaio 2023

San Quirico - Circolo Arci

- sabato 4 febbraio 2023

Anselmo - Circolo Arci

- sabato 11 febbraio 2023

Martignana- Bar Alice

- sabato 4 marzo 2023

Montagnana - Circolo MCL

- sabato 11 marzo 2023

Lucignano - Alimentari

- sabato 18 marzo 2023

Ortimino - Botteghina

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa