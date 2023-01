Ubriaco scaglia una sedia contro la compagna davanti ai figli: arrestato

Un uomo è stato arrestato la scorsa notte a Firenze per maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, intervenuta sul posto in zona Oltrarno l'uomo, un 34enne peruviano verosimilmente in preda all'alcol, avrebbe aggredito la compagna appena tornata a casa, di fronte ai figli.

Ad allertare la polizia sarebbe stata la madre della vittima, chiamata a sua volta da quest'ultima con il telefonino, dopo essere riuscita a rifugiarsi nel bagno di casa. La donna ha raccontato agli agenti che l'uomo le avrebbe scagliato addosso una sedia di plastica, colpendola alla spalla e che l'aggressione subita da parte del compagno non sarebbe stata la prima. Soccorsa dalla polizia e accompagnata dall'ambulanza in ospedale, alla donna sono state diagnosticate lievi contusioni giudicate guaribili con alcuni giorni di prognosi. Il 34enne è finito in manette ed è stato accompagnato presso il carcere di Firenze Sollicciano.