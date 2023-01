Villa dell'Ambrogiana, il ministro Sangiuliano in visita

Sabato 21 gennaio sarà prevista la visita alla Villa medicea dell’Ambrogiana di Montelupo Fiorentino da parte del Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, insieme al Presidente Eugenio Giani e al direttore degli Uffizi Eike Schmidt. A darne notizia il sindaco Paolo Masetti: "Una giornata importante per il futuro di questo magnifico luogo".

La Villa è inserita da tempo nel progetto degli Uffizi Diffusi, ossia la distribuzione di opere delle Gallerie fiorentine in luoghi della Toscana da riqualificare o valorizzare. La Villa in passato è stata un ospedale psichiatrico giudiziario, fino alla dismissione nel 2017. Dal 2021 va avanti il progetto di riqualificazione come museo.