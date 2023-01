Vivaismo: al via il convegno sull'Agricoltura 4.0, la precisione (è) ornamentale

Mercoledì 18 gennaio, a partire dalle 16, Coldiretti Pistoia farà il punto sulle novità dell’agricoltura di precisione nel vivaismo: sensori, droni, satelliti, siti, trattori e serre hi-tech al servizio dell’ottimale gestione in vivaio. E naturalmente si parlerà dei finanziamenti di cui possono beneficiare anche le imprese florovivaistiche: “8 milioni di euro a fondo perduto previsti nel Psr 2022/2027 messi sul piatto dell’innovazione agricola da Regione Toscana - spiega Coldiretti Pistoia-, che copriranno ben il 75% degli investimenti aziendali. Se ad investire sarà un giovane agricoltore, la percentuale di investimento coperto da fondi pubblici sale al 90% (analoga percentuale se ad investire sarà un’azienda localizzata in zona svantaggiata)”.

“L’incontro si intitola La precisione (è) ornamentale. L’agricoltura 4.0 nel vivaismo, novità e finanziamenti. Nella sala del consiglio della Camera di Commercio, in corso Fedi, 36 a Pistoia –spiega Coldiretti-, il mondo della ricerca dirà alle imprese vivaistiche a cui i convegno è rivolto, ciò che è già disponibile e le innovazioni in arrivo legate alle nuove tecnologie”. Parteciperanno insieme a Coldiretti, CREA, Scuola Sant'Anna, UniTus, Unifi-Dagri, CNR, Regione Toscana. Media partner Aboutplants.eu.

I GIORNALISTI SONO INVITATI

PROGRAMMA

APERTURA LAVORI. Angelo Corsetti, direttore di Coldiretti Toscana

Regione Toscana - Agricoltura di precisione e digitale: gli investimenti per migliorare la redditività delle aziende agricole previsti dalla misura 4.1.1.

Relatore: Gennaro Giliberti

CNR - Istituto per la BioEconomia. Monitoraggio micrometeorologico e analisi della variabilità spaziale in ambito florovivaistico. Potenziali effetti su alcune pratiche gestionali.

Relatore: Piero Battista

CREA, Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo. Uso della sensoristica per la gestione delle pratiche vivaistiche: focus su nutrizione e gestione fitosanitaria.

Relatrice: Sonia Cacini

UniTus - Dipartimento per l'Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali. Sensoristica low-cost per il monitoraggio ambientale e della fisiologia delle piante ornamentali: esperienze e prospettive future.

Relatrice: Margherita Modesti

Scuola Superiore Sant’Anna - Sensoristica MOX per il miglioramento del trasporto delle piante ornamentali.

Relatore: Stefano Brizzolara

Università di Firenze-Dagri. Sviluppi della robotica per il vivaismo di precisione

Relatore: Daniele Sarri

CAA Coldiretti - Controllare il terreno agricolo pianta per pianta: i vantaggi dell'App DEMETRA per i vivai ornamentali ed il Portale del Socio Coldiretti.

Relatore: Lorenzo Belcapo

CONCLUSIONI. Fabrizio Tesi, presidente di Coldiretti Pistoia

MODERA. Francesco Ciarrocchi, direttore di Coldiretti Pistoia

Posti limitati. Prenota: 0573991047-41 - noemi.ferretti@coldiretti.it

Vivaismo: CONVEGNO SULL'AGRICOLTURA 4.0, la precisione (è) ornamentale

Novità e finanziamenti: 8 milioni a fondo perduto derivanti dal Psr

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO - ORE 16 A PISTOIA

c/o Camera di Commercio Corso Fedi, 36

Mercoledì 18 gennaio, a partire dalle 16, Coldiretti Pistoia farà il punto sulle novità dell’agricoltura di precisione nel vivaismo: sensori, droni, satelliti, siti, trattori e serre hi-tech al servizio dell’ottimale gestione in vivaio. E naturalmente si parlerà dei finanziamenti messi sul piatto dell’innovazione agricola da Regione Toscana: ben 8 milioni di euro a fondo perduto previsti nel Psr 2022/2027, che copriranno ben il 75% degli investimenti aziendali, percentuale che sale fino al 90% in caso di giovani imprenditori o imprese localizzate in zone svantaggiate.

L’incontro si intitola La precisione (è) ornamentale. L’agricoltura 4.0 nel vivaismo, novità e finanziamenti. Nella sala del consiglio della Camera di Commercio, in corso Fedi, 36 a Pistoia, il mondo della ricerca dirà alle imprese vivaistiche a cui i convegno è rivolto, ciò che è già disponibile e le innovazioni in arrivo legate alle nuove tecnologie. Partecipano: con Coldiretti, CREA, Sant'Anna, UniTus, Unifi-Dagri, CNR, Regione Toscana. Media partner Aboutplants.eu.

I GIORNALISTI SONO INVITATI

PROGRAMMA

APERTURA LAVORI. Angelo Corsetti, direttore di Coldiretti Toscana

Regione Toscana - Agricoltura di precisione e digitale: gli investimenti per migliorare la redditività delle aziende agricole previsti dalla misura 4.1.1.

Relatore: Gennaro Giliberti

CNR - Istituto per la BioEconomia. Monitoraggio micrometeorologico e analisi della variabilità spaziale in ambito florovivaistico. Potenziali effetti su alcune pratiche gestionali.

Relatore: Piero Battista

CREA, Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo. Uso della sensoristica per la gestione delle pratiche vivaistiche: focus su nutrizione e gestione fitosanitaria.

Relatrice: Sonia Cacini

UniTus - Dipartimento per l'Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali. Sensoristica low-cost per il monitoraggio ambientale e della fisiologia delle piante ornamentali: esperienze e prospettive future.

Relatrice: Margherita Modesti

Scuola Superiore Sant’Anna - Sensoristica MOX per il miglioramento del trasporto delle piante ornamentali.

Relatore: Stefano Brizzolara

Università di Firenze-Dagri. Sviluppi della robotica per il vivaismo di precisione

Relatore: Daniele Sarri

CAA Coldiretti - Controllare il terreno agricolo pianta per pianta: i vantaggi dell'App DEMETRA per i vivai ornamentali ed il Portale del Socio Coldiretti.

Relatore: Lorenzo Belcapo

CONCLUSIONI. Fabrizio Tesi, presidente di Coldiretti Pistoia

MODERA. Francesco Ciarrocchi, direttore di Coldiretti Pistoia

Posti limitati. Prenota: 0573991047-41 - noemi.ferretti@coldiretti.it