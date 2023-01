Abc Castelfiorentino, tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket

Ecco tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend:

Under 17 Silver

Non arriva il bis per i ragazzi di Fulvio Cantini che a Poggibonsi ci vanno vicini ma non riescono a replicare la prestazione di sette giorni fa contro il Dlf Firenze. Il finale sul tabellone è 43-35, punteggio che racconta una gara decisa soltanto nell’ultimo quarto. Dopo una prima frazione in perfetto equilibrio (12-12 al 10′), le squadre procedono a braccetto anche nel secondo periodo andando all’intervallo sul 21-19. Al rientro il match si mantiene in bilico finchè, dopo il passaggio al 30′ sul 28-29, nell’ultima frazione gli ospiti piazzano il break che decide i giochi.

Prossimo impegno sabato alle ore 18 al PalaBetti contro Baloncesto.

POGGIBONSI BASKET – ABC CASTELFIORENTINO 43-35

Tabellino: Giglioli 1, Altamore 4, Niccolini 13, Kambreaj 4, Ricci 2, Barlabà 5, Marchetti 6, Vefa, Fiorentini ne, Jelassi ne, De Simone ne, Uci ne. All. Cantini. Ass. Cicilano.

Parziali: 12-12, 9-7, 7-10, 15-6

Under 15 Eccellenza

Prosegue spedita la marcia dei ragazzi di Alessandro Mostardi che al PalaBetti regolano l’Us Livorno chiudendo la pratica sul 63-45. Gara subito indirizzata dai gialloblu, che approcciano bene toccando il +9 al 10′ (25-16). L’intensità castellana si mantiene alta anche nella seconda frazione ed un nuovo break di 16-6 vale il +19 al riposo lungo (41-22). Nella ripresa gli ospiti provano a rientrare, ma i gialloblu difendono con pazienza il vantaggio e amministrano fino alla sirena.

Prossimo impegno domenica alle 11.30 al PalaBetti contro Sancat per la prima giornata di ritorno.

ABC CASTELFIORENTINO – US LIVORNO 63-45

Tabellino: Bufalini 15, Agbegninou 7, Borghesi 26, Bonora 3, Baldi 5, Poggesi 1, Bini 2, Ciulli 4, Garbetti, Crisafi, Zecchi ne, Matteini ne. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 25-16, 16-6, 11-13, 11-10

Under 14 Elite

Inizia con il botto il girone di ritorno dei ragazzi di Alessandro Mostardi che battono a domicilio la Mens Sana Basketball per 60-78. Con Matteini e Poggesi sugli scudi, i gialloblu amministrano per tutti i quaranta minuti prendendo il largo al rientro dagli spogliatoi. Dopo il 16-20 che chiude la prima frazione, nel secondo quarto la truppa castellana resta in controllo e a metà gara guida 31-40. Nella ripresa un break di 14-21 incanala definitivamente il match (45-61 al 30′), così nell’ultimo quarto partono già i titoli di coda.

Prossimo impegno sabato alle 15.30 al PalaBetti contro Valdelsa.

MENS SANA BASKETBALL – ABC CASTELFIORENTINO 60-78

Parziali: 16-20, 15-20, 14-21, 15-17

Tabellino: Matteini 33, Poggesi 25, Meta 8, Rosi 1, Lauretti 2, Costantini 3, Fedeli 2, Matteuzzi 4, Simoncini, Bufalini, Zampacavallo. All. Mostardi. Ass. Calvani.

Under 13 Silver

Quarto squillo consecutivo per i ragazzi di Giovanni Corbinelli che sul parquet del Basket Volterra chiudono agilmente la pratica con un perentorio 26-61. Gara a senso unico, con i gialloblu bravi ad indirizzarla fin dalla palla a due fino ad andare all’intervallo sul 12-30. Un vantaggio che nella seconda parte gestiscono senza patemi, scappando definitivamente già al 30′ (23-50) per poi fissare il punteggio in volata.

Prossimo impegno domenica 29 gennaio alle 15 sul parquet di Valdera.

BASKET VOLTERRA – ABC CASTELFIORENTINO 26-61

Sono scesi in campo: Anton, Giovannoni, Pirrone, Bertelli, Bufalini, Barnini, Pannocchi, Capuana, Di Vilio, Rivola. All. Corbinelli. Ass. Bruni.

Parziali: 5-11, 7-19, 11-20, 3-11

Under 19 Femminile

Dopo il pit stop sul parquet di Lucca, riprende la marcia delle ragazze di Mario Ferradini che inaugurano il girone di ritorno espugnando il parquet del Nico Basket per 52-70. Spinte da Casini, Chelini e Fiaschi in fase offensiva, le gialloblu conducono le prime due frazioni, pur con le locali sempre in scia: il primo quarto si chiude sul 14-17, che diventa 31-37 all’intervallo lungo. Nella ripresa la sfida si mantiene apertissima, con la squadra di casa che resta incollata fino al 30′ (41-45). Nell’ultimo quarto, però, le gialloblu cambiano passo, stringono le maglie in difesa e piazzano il break che finalmente fa partire i titoli di coda.

Prossimo impegno lunedì alle 20.30 al PalaGilardetti contro Valdarno.

NICO BASKET – BASKET CASTELFIORENTINO 52-70

Tabellino: Bertaccini E. 4, Casini 22, Fiaschi 17, Bertaccini M. 4, Chelini 21, L’Ala 2, Ugolini, Taddei, Costa. All. Ferradini. Ass. Banchelli, Costa.

Parziali: 14-17, 17-20, 10-8, 11-25

Minibasket

Weekend da incorniciare per il Minibasket Abc, che ha visto scendere in campo i gruppi Aquilotti e Scoiattoli.

Gli Aquilotti 2012/2013 hanno portato a casa la prima gara della seconda fase vincendo per 5 tempini a 1 il match contro il Cmb Arno. Esordio vincente nella fase successiva anche per gli Scoiattoli 2014, che si sono imposti sul Baloncesto per 4 tempini a 2.

Nel prossimo fine settimana in campo Aquilotti ed Esordienti, impegnati rispettivamente sabato alle ore 16 sul parquet del Pino Firenze e domenica alle 15 al PalaBetti contro il Basket Montesport.

