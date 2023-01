Arrivano oltre 300mila euro per digitalizzare la pubblica amministrazione a Lastra a Signa

Digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione: il Comune di Lastra a Signa è stato ammesso a 6 linee di finanziamento per altrettanti progetti PNRR-PAdigitale 2026 a cui ha partecipato l'ente nel corso del 2022.

In particolare si tratta di progetti per estendere l’utilizzo delle login con SPID e CIE su tutti i portali dell'ente, l’adesione alla piattaforma App IO e l’attivazione di 34 servizi di notifica sull’app (tra cui ad es. notifica sanzioni codice della strada, notifica pagamento per iscrizione figli al nido, notifica stato pratica cambio indirizzo ecc.), l’estensione dell’utilizzo della piattaforma PagoPA per il pagamento di 41 tipologie di servizi, un progetto per la migrazione in cloud di database e server per la sicurezza di 14 banche date comunali.

Inoltre gli ultimi due progetti finanziati riguardano l’ampliamento dei servizi on line che l’amministrazione comunale ha già effettuato negli ultimi anni e l’avvio della piattaforma delle notifiche digitali su 2 servizi (multe e sanzioni amministrative). Il totale dei decreti di finanziamento per questi progetti ammonta a 331.666 euro.

“In questi ultimi anni il Comune di Lastra a Signa ha fatto enormi passi avanti nel digitalizzare molti servizi – ha spiegato il sindaco Angela Bagni - informatizzando e semplificando così molte procedure, offrendo ad esempio le possibilità ai cittadini di pagare on line o di poter presentare istanze direttamente via web. Questo ci sta consentendo di avere una macchina comunale sempre più smart, efficace, funzionale e al passo con i tempi e soprattutto agevolare e semplificare il rapporto degli utenti con la pubblica amministrazione”.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa