C Femminile, Firenze inaugura la settimana di fuoco gialloblu

Primo dei due impegni ravvicinati lontano da casa per le ragazze del Basket Castelfiorentino che domani alle ore 21.15 faranno visita alla Pallacanestro Femminile Firenze per la seconda giornata di andata della seconda fase (arbitro Bertazzi di Arcidosso). Una trasferta alla quale farà seguito, sabato, quella sul parquet di Porcari.

Le ragazze di coach Jacopo Giusti, reduci dalla bella vittoria casalinga contro Montecatini che ha inaugurato la seconda fase valida per il titolo e per il passaggio ai playoff, faranno visita alla squadra che nella prima fase ha chiuso il girone B, lo stesso delle gialloblu, in seconda posizione. Un roster noto, insomma, i cui precedenti mettono le due squadre in perfetta parità dal punto di vista degli scontri diretti: 84-37 il finale dell’andata a Firenze, 55-48 il ritorno al PalaGilardetti. Una gara in cui le gialloblu andranno dunque in cerca dell’acuto lontano da casa per provare a piazzare il colpaccio fiorentino e riscattare quella pesante sconfitta tutt’oggi ancora indigesta.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino