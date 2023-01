Camion finisce in un canale di scolo a Castelfiorentino: intervengono i vigili del fuoco

I Vigili del fuoco di Castelfiorentino sono intervenuti alle ore 9:25 nel comune di Montespertoli, in Via Volterrana Nord, nel tratto in salita che da Baccaiano sale per raggiungere Montespertoli, per un ingombro stradale.

Un mezzo pesante adibito al trasporto eccezionale, in prossimità di una curva, è uscito fuori strada con un asse sul canale di scolo della raccolta dell'acqua, rimanendo bloccato.

I Vigili del fuoco, intervenuti con l’autogru dal distaccamento di Fi-Ovest, hanno trainato il mezzo pesante riportandolo in condizioni di marciare in autonomia