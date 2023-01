Cani morti a Firenze, nelle polpette c'era stricnina. La Lega: "Bonificare tutte le aree"

Dichiarazioni del Capogruppo in Palazzo Vecchio della Lega, Federico Bussolin e del Capogruppo al Quartiere 4 della Lega, Davide Bisconti

“La seconda autopsia riporta all'attenzione di tutti il problema dell'avvelenamento dei 4 zampe in città, come ha chiarito alla stampa locale il dirigente veterinario responsabile dell’Unità operativa territoriale Toscana. Sono state 3 le autopsie eseguite su due cani (Zelda, 30 dicembre parco di San Bartolo e Wendi, 6 gennaio giardini dell’Argingrosso) e una gazza (9 gennaio via Simone Martini) e dai risultati definitivi risulta ormai certo che i tre animali hanno ingerito delle esche avvelenate con la stricnina. Nessun spargimento anomalo della sostanza velenosa. Si è trattato delle, purtroppo note, “polpette” avvelenate. La nostra forte protesta attuata nei giorni scorsi, per sensibilizzare Comune e popolazione, e sfociata anche in un Presidio Lega davanti all'area cani delle Torri, era purtroppo giusta.”

“Occorre tenere pertanto alta l'attenzione e non fermare controlli. Rivolgiamo un accorato appello a Sindaco e Assessore Giorgio affinché chiudano tutte le aree cani della città e provvedano subito a bonificarle tutte senza distinguo. Occorre che il Comune conceda la certezza di dare almeno alcuni spazi sicuri, controllati! Non possiamo vivere nella speranza che uno o più pazzi cessino di agire. Chi attua di queste barbarie non conosce sosta. Un pazzo non si ferma con le parole o gli annunci!”

“Chiediamo infine che il Comune mobiliti per i controlli anche gli Agenti della Polizia Municipale, in borghese, al fine di monitorare il territorio e le aree cani durante i prossimi giorni, in modo da creare un deterrente contro questi folli gesti. Almeno dove i nostri amici a 4 zampe sono più presenti e numerosi occorre vigilare attentamente. Altre morti non possiamo permettercele. Sarebbe il segnale che questa Amministrazione ha sottovalutato i rischi ed il problema odierno”

