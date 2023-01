Esplode la febbre da ecocompattatore. Non è raro trovare le code di fronte ai macchinari dediti al riciclo delle bottiglie PET che hanno contenuto liquidi alimentari e sono diventati rifiuti. Tutti sanno a prima vista cos'è un ecocompattatore, pochi sanno come funziona.

Ci sono al Centro*Empoli come a San Miniato Basso. Altri dispositivi simili sono stati installati a Sesto Fiorentino, Poggibonsi e recentemente anche sul territorio di Gambassi Terme è apparso uno di questi nuovi macchinari per il riciclo della plastica.

Ecocompattatore: ecco come funziona

Ognuno può inserire le bottiglie in PET nel macchinario, non prima di aver fatto il riconoscimento del proprio profilo tramite codice a barre con l'app Coripet. Le bottiglie (con o senza tappo, schiacciate e ancora con l'etichetta) vengono conteggiate dal sistema leggendo il codice a barre di ogni bottiglia.

Una volta riempito il contenitore dagli utenti, il PET compattato viene raccolto in apposite gabbie metalliche che si trovano presso lo scarico merci del negozio o nelle aree ecologiche a servizio del centro commerciale. Lì vengono ritirate dal Consorzio Coripet.

Chi non inserisce bottiglie nel modo corretto potrebbe causare il blocco del macchinario. Com'è successo a Gambassi Terme. Il sindaco Paolo Campinoti, a pochi giorni dall'inaugurazione, ha spiegato: "Mi hanno segnalato che la macchina sembra bloccata perché qualcuno ha voluto inserire una bottiglia senza codice a barre o non contenente liquidi a uso alimentare o semplicemente non ricevuta dal lettore. Ecco quest'ultimo comportamento blocca il dispositivo e impedisce agli altri che arrivano dopo di immettere bottiglie".



Perché è utile per il consumatore? Perché, ad esempio per i soci Coop.Fi, ogni bottiglia equivale a un punto sulla Carta Socio. In più nell'app Coripet sono presenti vantaggi per chi raggiunge dei traguardi con il riciclo delle bottiglie.

L'ecocompattatore fa leva sulla gamification, ossia il modo di coinvolgere le persone in certe attività tramite meccanismi che fanno parte dei videogiochi. Se ricicli in un certo modo otterrai una qualifica dall'app e i punti ottenuti serviranno per dei vantaggi esclusivi.

Nel circuito Coripet è possibile avere sconti o vantaggi per siti e app come TheFork, Libraccio, Helbiz e molto altro.

La diffusione di questi macchinari sta diventando pervasiva, incitando a un comportamento corretto e a un riciclo premiante.