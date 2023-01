Empoli in Azione: "Incrocio pericoloso in via Carrucci, ecco come risolverlo"

Il comitato Empoli in Azione ha scritto una lettera al sindaco Brenda Barnini per portare all'attenzione "un problema di sicurezza stradale che ci è stato rappresentato da alcuni cittadini. Ci riferiamo all’incrocio stradale tra via Jacopo Carrucci e via Antonio Vivaldi, dove spesso accadono incidenti stradali gravi".

"Dalle segnalazioni dei cittadini e da alcuni sopralluoghi effettuati - spiega il coordinatore Luca Ferrara nella missivia - si è potuto constatare che spesso alcuni automobilisti, parcheggiando le auto ma soprattutto i furgoni nelle adiacenze dell’incrocio, compromettono la visuale di chi arriva da Via Vivaldi.

Siamo a suggerirle, come primo intervento, di aggiungere alle strisce bianche già presenti che dovrebbero inibire il parcheggio, anche tre o quattro paletti, così come posizionati nell’incrocio di Via Fanfulla Lari.

E’ peraltro di oggi un nuovo incidente nella predetta inteserzione stradale, dalle conseguenze rilevanti e che ha richiesto intervento di vigili del fuoco e ambulanze".