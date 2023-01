I risultati dell’ultimo fine settimana in casa Castelfiorentino United

Una grande impresa esterna ha consentito alla prima squadra di superare il Tuttocuoio e tornare ad assaporare la gioia dei tre punti. Il Castelfiorentino United ha vinto al Leporaia al termine di una gara molto combattuta: i gol portano la firma di Giani e Rosi. Ma nell’ultimo fine settimana c’è stata, più in generale, gioia per tutte le principali squadre del nostro vivaio.

Gli Juniores Under 19 hanno battuto 1-0 lo Sporting Club Asta grazie a un gol di Baragli, mentre gli Allievi Under 17 hanno ottenuto un pareggio a reti bianche (0-0) contro il Limite e Capraia. Gli Allievi Under 16, invece, si sono fermati sul 2-2 al termine di un confronto tirato con lo Scarperia: Fontanelli su rigore e un’autorete sono finiti a tabellino per i gialloblù.

Si arriva quindi ai Giovanissimi Provinciali Under 15, che con un roboante 11-0 hanno battuto il Ponte a Elsa. I gol portano la firma di Geri (3), Boumarouan (2), Russo, Simoncini, Pucci, Sforzi, Becucci e Ciardi. E’ stata invece rinviata la gara dei Giovanissimi Provinciali Under 14 contro il Piaggione Villanova.

Fonte: Ufficio Stampa