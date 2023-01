Il tartufo bianco di San Miniato parla al turismo: Roberta Garibaldi nuova ambasciatrice

Il turismo si rafforza in presenza di paesaggio, cultura ed enogastronomia e i luoghi dove le due cose si abbinano, riescono ad attirare sempre un pubblico maggiore. Una considerazione emersa durante la nomina della nuova ambasciatrice del tartufo bianco di San Miniato nel mondo, Roberta Garibaldi, vicepresidente del Comitato turismo dell'Ocse. Da oggi Garibaldi, che ha ricevuto il riconoscimento dal presidente della Fondazione San Miniato Promozione Marzio Gabbanini e dal sindaco Simone Giglioli nella sala consiliare del municipio sanminiatese, entra a far parte della schiera di amabsciatori del re della tavola, protagonista della Mostra Mercato di novembre.

"Cercherò - ha detto Garibaldi - di portare l'experience del tartufo sanminiatese nel mondo: la valorizzazione dell'enogastronomia italiana è una best practise a livello mondiale e il tartufo è uno dei suoi fiori all'occhiello, un asset su cui puntare a maggior ragione dopo il riconoscimento della cerca e cavatura come patrimonio Unesco".

Garibaldi è stata invitata da Gabbanini e Giglioli alla cinquantaduesima Mostra Mercato del tartufo bianco di San Miniato. "La dottoressa Garibaldi – ha aggiunto Gabbanini – ha delle competenze sul turismo che pochi hanno: per noi è un onore poterla premiare e annoverare fra gli ambasciatori del nostro tartufo. Adesso ci mettiamo al lavoro per programmare la nuova stagione del tartufo, che comincia dal marzuolo e finisce col bianco pregiato". "La aspettiamo a novembre – ha sottolineato il sindaco Giglioli – così potrà assaporare una delle nostre eccellenze in un territorio che fa dell’enogastronomia un importante volano dell’economia turistica".

Fra gli ambasciatori del tartufo bianco di San Miniato ci sono tantissime personalità che si sono distinte nell’ambito culturale, scientifico, imprenditoriale, sociale e sportivo: da Cristiano Ronaldo a Carlo Conti, da Zlatan Ibrahimovic a Vincenzo Nibali, da Giorgio Napolitano a Leonardo Pieraccioni. E poi Andrea Bocelli, Gigi Buffon, Francesco Totti, Fabiana Luperini, Cecile Kyenge e molti altri.

Chi è Roberta Garibaldi: ex CEO Enit (Agenzia Nazionale per il Turismo), è professoressa di Tourism Management all’Università degli Studi di Bergamo, da più di 20 anni si occupa professionalmente di turismo, in ambito accademico e istituzionale. Ha svolto attività di ricerca, formazione e consulenza, seguendo progetti applicati per lo sviluppo delle destinazioni e delle reti di turismo in Italia e nel mondo. È autrice di numerosi libri e articoli scientifici. Da diversi anni si è dedicata, in particolare, al turismo enogastronomico, curando il Rapporto annuale sul Turismo enogastronomico italiano. Relatrice ai principali convegni a livello mondiale, da Unwto - agenzia per il turismo delle Nazioni Unite - al World Economic Forum di Davos, fa parte di molteplici comitati scientifici ed associazioni nazionali ed internazionali. Recentemente è stata nominata vicepresidente dell’Ocse comitato turismo da tutti i membri dell’ organizzazione, quindi all’unanimità.