Incendio Ponte a Greve, a processo tre persone per incendio colposo

Rinvio a giudizio per 3 persone indagate in merito all'incendio del tetto del centro commerciale Coop di Ponte a Greve, avvenuto il 3 giugno 2021. Lo riporta la stampa locale. Al banco degli imputati ci saranno i legali rappresentanti delle due ditte incaricate dei lavori, con sede a Parma e Reggio Emilia, la seconda in sub-appalto. La pm Christine Von Borries ha specificato nelle indagini che la procedura per utilizzare la fiamma del cannello bruciatore sarebbe stata errata. Non erano necessarie per applicare una guaina impermeabilizzante, perché bastava attaccarle con la fascia autoadesiva. L'incendio è partito da alcuni residui di cellophane presenti sul posto, per poi propagarsi al legno del tetto.