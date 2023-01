I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 8:15 nel comune di Firenze, in Via Enrico Mayer, presso la scuola Marconi, per la verifica di alcune porzioni di controsoffitto che a causa di una infiltrazione di acqua si sono distaccate.

A seguito delle verifiche è stato individuata la perdita d’acqua e interdetto l’accesso al piano terreno, mentre il piano superiore è regolarmente agibile. Non ci sono persone rimaste ferite.