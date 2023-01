Iniziative per tutti al Museo Archeologico di Artimino

Il calendario del Museo Archeologico di Artimino a febbraio prevede iniziative per bambini e esperienze per adulti.

Le proposte di attività per famiglie festeggiano il Carnevale aggiungendo alla partecipazione in maschera la creatività dei laboratori.

Domenica 5 febbraio il museo propone il laboratorio “Maschere di Carnevale al Museo”, in cui i giovani visitatori (dai 3 ai 12 anni) realizzeranno un costume etrusco: l’armatura del guerriero Larth oppure le vesti e i gioielli della matrona Vipia.

Domenica 19 febbraio con “Carnevale…è tempo di caccia al tesoro al Museo!” il museo diventa lo scenario della caccia al tesoro in maschera a cui potranno partecipare i bambini dai 4 ai 12 anni.

Le attività per famiglie si svolgono dalle 15 alle 16.30 e hanno un costo di 5 euro a partecipante, comprensivo del biglietto di ingresso al museo. E’ necessario prenotare entro le ore 13.00 del giorno precedente le singole iniziative, inviando una email a parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it oppure telefonando allo 0558718124 in orario di apertura del Museo. Le iniziative si realizzeranno con un minimo di 10 iscritti.

Venerdì 24 febbraio alle ore 19.30, con “Conversazioni al Museo: l’alimentazione nel bacino mediterraneo” il Museo Archeologico di Artimino propone una visita guidata con degustazione finale e la partecipazione dell’antropologo Paolo Pecchioli, titolare dell’omonima storica (attiva dal 1707) bottega a Poggio alla Malva, Carmignano.

Il tema è l’alimentazione nel bacino mediterraneo: il cibo legato al territorio, alla sua storia, e alla sua cultura.

L’iniziativa prevede la visita guidata con l’archeologo dal titolo “L’olio d’oliva...l’oro verde”, con il racconto dell’utilizzo dell’olio nell’antichità in ambito alimentare e come base per cosmetici, unguenti e balsami.

L’antropologo Paolo Pecchioli invece racconterà degli aspetti socio-culturali legati al ritrovato interesse verso l’alimentazione e lo stile di vita mediterraneo. Sarà una “Conversazione al Museo” con numerosi spunti per comprendere l’intreccio tra identità, cibo e paesaggio.

La conversazione al museo sarà accompagnata dal cibo e vino del territorio, semplice e ricercato allo stesso tempo per qualità e gusto. La degustazione prevede: crostino con crema di olive moraiole, prosciutto Toscano stagionato sotto cenere di quercia, formaggio Pecorino della Maremma.

Il costo dell’iniziativa è di 13 euro, comprensivi della visita tematica, del biglietto di ingresso e della degustazione.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione entro martedì 21 febbraio; posti limitati.

L’orario di apertura del Museo in vigore fino a fine febbraio è il seguente: sabato, domenica e festivi, dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 16.00.

Possibilità di aperture straordinarie per i gruppi, su prenotazione.

