Inveisce contro i sanitari al San Donato, poi aggredisce i carabinieri

Inveisce ripetutamente contro i sanitari e infastidisce gli altri clienti, tanto che è stato necessario l'intervento dei carabinieri. È accaduto al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. Quando sono arrivati i militari l'uomo, 36 anni, si è anche scagliato contro di loro con calci e pugni. È stato arrestato per resistenza e lesioni personali aggravate e denunciato per interruzione di pubblico servizio. Leggermente feriti i due carabinieri intervenuti.

Attualmente il 36enne si trova ai domiciliari, come disposto dal pm, in attesa del processo per direttissima.