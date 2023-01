La Misericordia di Rifredi festeggia San Sebastiano

La Misericordia di Rifredi si sta preparando per festeggiare il Santo Patrono, San Sebastiano, con le celebrazioni del 2023 che vedranno il ritorno di una delle tradizioni più sentite: la consegna del panellino benedetto, sospesa negli ultimi due anni a causa dell’emergenza sanitaria. La Confraternita di Rifredi ha in programma, per il prossimo fine settimana, una serie di iniziative rivolte non solo a confratelli e consorelle ma a tutto il quartiere: domenica 22 gennaio alle ore 7.00, nella sede di Via delle Panche, il Proposto don Marco Nesti benedirà i panellini che nel corso della mattinata saranno distribuiti in sede, nella Pieve di Santo Stefano in Pane e nelle parrocchie del Vicariato di Rifredi. Dalle 8.30 inoltre prenderà il via la mattinata di donazione del sangue, organizzata dal Gruppo Fratres "Bruno Sapori", con la possibilità di usufruire di una navetta che dalla Misericordia accompagnerà i donatori al centro trasfusionale di Careggi (per informazioni donatori.sangue@misericordiarifredi.org). Nel pomeriggio la Santa Messa nella Pieve alle 18.00, preceduta dalla processione di confratelli e consorelle, segnerà il culmine dei festeggiamenti con la cerimonia di Vestizione dei nuovi ammessi alla categoria effettivi. Per chiudere la giornata di festa alle 20.00, nei locali della Parrocchia di San Pio X al Sodo, si svolgerà la cena sociale riservata a confratelli e dipendenti, che avranno possibilità di essere accompagnati da un ospite. L’iscrizione alla cena dovrà essere effettuata presso la segreteria della Misericordia (segreteria@misericordiarifredi.org). Per la cena sociale di San Sebastiano la Misericordia quest’anno si avvarrà della preziosa collaborazione con l’Istituto alberghiero Buontalenti, i cui i studenti del 4° e 5° anno provvederanno all’allestimento e al servizio in sala nonché alle preparazioni in cucina. La festa del patrono darà anche l’opportunità, sia nel pomeriggio di sabato 21 che nella giornata di domenica 22, per provvedere al versamento delle quote sociali 2023 riservate ai confratelli e alle consorelle di Misericordia.