Moment musicaux: l'ensemble di percussioni M.E.D. in concerto a Prima Materia

Domenica 22 Gennaio alle ore 18:00 proseguono gli appuntamenti della rassegna “Moment Musicaux”, organizzata dall’associazione Prima Materia presso la propria sede in via di Poppiano 100, a San Quirico in Collina, nel Comune di Montespertoli.

Ad esibirsi questa volta sarà un ensemble di percussioni chiamato M.E.D. e composto da Matteo Scarpettini, Ettore Bonafé, David Domilici. In questa formazione tre generazioni di percussionisti si incontrano per dare vita ad un progetto unico nel suo genere: il programma prevede un mix di brani originali e improvvisati composti con sole percussioni, elettronica e voce per dare vita ad uno spettacolo suggestivo ed emozionante.

La rassegna Moment Musicaux ha lo scopo di avvicinare grandi e piccini alla musica, creando occasioni di socializzazione e ascolto condiviso, in linea con la filosofia dell’associazione che si propone come una vera “comunità musicale”, dove la musica non è solo un fine ma anche e soprattutto un mezzo di aggregazione sociale.

L'ingresso è a offerta libera a sostegno delle attività dell’associazione.

Appuntamento quindi Domenica 22 Gennaio alle ore 18:00 a Prima Materia.