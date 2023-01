Il sindaco striglia i cittadini: "Fa fatica partecipare alla progettazione del polo d'infanzia?"

Il sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini non usa mezze parole per commentare l'incontro poco partecipato della serata di ieri, dove è stato presentato e discusso il nuovo Polo d'Infanzia 0-6 che nascerà nel comune.

Troppe erano le sedie vuote, inutile negarlo (mentre spesso in altri contesti con altre persone le foto sono scattate ad arte per rappresentare pieni che non ci sono). E per questo il primo cittadino lascia sui social un post tagliente in merito alla scarsa partecipazione della propria cittadinanza: "Può fare fatica uscire di casa la sera dopo cena ma progettare un luogo dove i propri figli dovranno passare quasi sei anni della propria vita può valere questa fatica?".

In un commento poi il sindaco fa chiarezza su chi sarebbe stato gradito ospite della serata: "Le insegnanti hanno sempre partecipato alla progettazione di tutte le scuole che sono state fatte e infatti erano praticamente le uniche presenti anche ieri sera. Questa è la prima volta che abbiamo l'occasione per farlo non solo con le insegnanti ma anche con tutto il resto della cittadinanza".

Da amministratore di lungo corso, Mugnaini ripercorre la storia di Montespertoli e di come l'occasione colta con i fondi del Pnrr sia più unica che rara: "Montespertoli non ha mai avuto l'occasione di progettare un luogo per l'infanzia perchè la scuola materna di Aliano era una struttura nata per altro come la stessa Casaccia dove si trova il nido attualmente, la stessa scuola di Montagnana in origine non doveva ospitare anche l'infanzia ma solo la primaria. Per oltre 40 anni della nostra storia locale non abbiamo mai costruito un luogo pensandolo da zero a misura dei bambini e delle bambine e quindi non possiamo sprecare questa occasione per farlo tutti insieme".

Il messaggio si conclude con speranza: "La progettazione va avanti perchè i tempi del PNRR sono molto stretti ma cercheremo comunque altri modi per coinvolgere le famiglie e sono certo che alla fine ci riusciremo".