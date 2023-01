Neve Abetone, gennaio è il mese giusto

Da ieri la neve si è riaffacciata finalmente sull'Abetone e in Val di Luce, permettendo la riapertura delle piste senza la neve artificiale. Domani, mercoledì 18 gennaio, potranno riaprire altre piste nelle zone più alte, mentre da giovedì progressivamente saranno rimessi in moto altri impianti di risalita.

A dare queste info l'assessore al turismo di Abetone Cutigliano Andrea Formento, presidente nazionale Federfuni. "Ci aspettiamo anche un abbassamento forte delle temperature già da giovedì con nuove nevicate a quote più basse", spiega. Per il momento siamo sui 35 cm di neve all' Abetone a gennaio, secondo quanto affermato dal presidente della Regione Eugenio Giani.

Negli scorsi giorni la questione dell'inverno senza neve all'Abetone aveva preoccupato l'amministrazione regionale e quella comunale, con tanto di Consiglio comunale straordinario e richiesta di aiuto a livello statale.

Neve anche nell'Appennino fiorentino

Nella notte e alle prime ore del mattino del 17 gennaio è scesa la neve sul Passo della Consuma. Ieri sera neve al Passo della Sambuca. La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze ricorda l'obbligo delle dotazioni invernali a bordo e raccomanda la massima attenzione alla guida. L'Ufficio Viabilità della Metrocittà avverte che le strade provinciali sono tutte pulite e transitabili e non si segnalano criticità. Temperature al momento sopra lo zero su tutti i passi appenninici della Metrocittà di Firenze.