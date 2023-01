Nuova palestra a Fontevivo, le opposizioni: "Perché mutuo d'urgenza? Ristrutturare La Scala"

Il progetto esecutivo della palestra comunale a San Miniato Basso in località Fontevivo è stato esposto in un'intervista sul quotidiano La Nazione dall'assessore alle opere pubbliche Marzia Fattori, spiegando in un successivo affidamento della gara e per l'apertura dei cantieri entro questo anno solare 2023. Il costo della palestra potrebbe essere di 1,5 milioni di euro, l'amministrazione potrebbe ottenerli anche tramite mutuo se necessario.

Il tema è divenuto oggetto di un'ordinanza delle opposizioni CambiaMenti, Lega e Forza Italia. Specialmente quando nell'intervista si tocca il tasto del vecchio liceo Marconi di via Catena, che sarà demolito dalla Provincia di Pisa nel 2023 salvaguardando solo la facciata, per ricavarne nuove aule e una palestra per l'It Cattaneo.

Le opposizioni contestano "le ragioni di urgenza" per ottenere un mutuo per la palestra di Fontevivo rispetto invece a stanziare i fondi per completare la passerella tra Molino e Ponte a Egola o per acquisire e riqualificare una conceria dismessa. In più si chiede di provvedere, invece che con una nuova costruzione, con "un organico intervento di ottimizzazione della sede attuale del Marconi a La Scala".