Pd, a Castelfiorentino si costituisce il comitato per Bonaccini

Anche a Castelfiorentino si è costituito il Comitato per il sostegno alla candidatura di Stefano Bonaccini per le prossime primarie del PD. Una figura forte e trasversale che ha tutte le caratteristiche utili e necessarie a far uscire la nostra comunità politica dalla difficile fase nella quale ci troviamo. Tra i firmatari compaiono il Sindaco Alessio Falorni, la parlamentare Laura Cantini, l’Assessore comunale al sociale, Alessandro Tafi, consiglieri comunali tra cui Claudio Lelli, Daniele Di Lucia, Duccio Corbinelli e Federico Fioravanti, oltre a componenti della segreteria del PD di Castelfiorentino come Fabio Tinti e militanti storici del partito come Stefania Bracali, Isa Verdiani, Sergio Mazzini e Luca Mori. "Con le primarie – dichiarano – la comunità degli elettori e degli iscritti del Pd è chiamata a decidere chi debba essere il segretario del partito e conseguentemente quale sarà il nuovo gruppo dirigente ed il progetto politico" e aggiungono che Bonaccini sarebbe "un segretario autorevole e credibile coi piedi per terra, capace di motivare, organizzare e di parlare con la gente, di farsi capire da tutti". Tra i temi centrali la necessità di dare risposte precise a un sistema sociale squilibrato: tra tutti, i temi del lavoro, della sanità, dell’istruzione, della sicurezza e dell’emergenza climatica. Tematiche sulle quali insiste molto il candidato Bonaccini in ogni suo intervento. La nostra comunità politica ha bisogno di punti di riferimento solidi, concreti e capaci di ascoltare i bisogni delle persone, facendo una sintesi, per poi determinare scelte di interesse generale. Il comitato è aperto a raccogliere le adesioni di chi fosse interessato a partecipare attraverso l’indirizzo e-mail del PD Castelfiorentino: pdcastelfiorentino.fi@gmail.com.

Fonte: Coordinamento Empolese-Valdelsa per Stefano Bonaccini