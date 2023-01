Più di 80 piante nel 'Giardino della nuova vita' a Montespertoli

Il Comune di Montespertoli prosegue con il progetto il “Giardino della nuova vita” creato con l’intento di realizzare spazi verdi nel territorio per festeggiare i nuovi nati. Sabato 28 gennaio, alle ore 10, presso il giardino adiacente il Nido d’infanzia L’Aquilone si svolgerà la piantumazione di ben 81 nuove piante con una iniziativa aperta sia ai genitori sia ai bambini/e con l’intento di condividere insieme un momento di gioia. L’invito è rivolto a tutte le famiglie con un bambino o una bambina residenti nel comune nati o adottati nel 2021. Saranno messi a dimora alberi di quercia, lecci ed altri arbusti.

“Dedicare un albero ad ogni nuova vita ha un significato profondo e duplice. Da un lato è un omaggio all’arrivo di un/a neonato/a, una gioia per tutta la comunità, dall’altro rappresenta la consapevolezza che solo attraverso gesti concreti, come la tutela dell’ambiente, lasceremo un futuro migliore alle nuove generazioni. Il Giardino che inauguriamo sabato 28 gennaio, è un modo per far sì che i bambini crescano imparando a conoscere la natura e a prendersene cura. Ringrazio infinitamente l’Associazione Faremo Foresta e il Comitato Alberi e Natura per questa bella sinergia nata per celebrare la vita.” dichiara l’Assessore alle Politiche per la Famiglia, Daniela Di Lorenzo.

L’iniziativa, che si inserisce nella cornice del progetto Montespertoli InFormato Famiglia, nasce dalla collaborazione del Comune di Montespertoli con l’Associazione Faremo Foresta, con il Comitato Alberi e Natura e con il supporto del Corpo forestale dello Stato, ha visto piantare i primi alberi nel 2021 con 72 piante dedicate ai bambini e alle bambine nati/e nel 2020.

Durante tutta la mattinata, all’interno del Nido d’Infanzia l’Aquilone, i genitori potranno visionare il progetto del nuovo Polo d’Infanzia, l’intento è quello di coinvolgere le famiglie nella progettazione dell’edificio affinché il percorso partecipato possa garantire una risposta puntuale ai bisogni dei bambini, delle bambine e delle loro famiglie.

Per informazioni in merito si può contattare la segreteria del Sindaco al numero 0571600209 oppure scrivendo una mail a segr.sindaco@comune.montespertoli.fi.it

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato ad una data successiva.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa