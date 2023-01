Prevenire le truffe, i carabinieri incontrano i cittadini a Santa Maria a Monte

Con l’inizio del nuovo anno sono ripresi gli incontri dei Carabinieri della Compagnia di San Miniato (PI), nell’ambito della campagna di sensibilizzazione, avviata dal Comando Provinciale di Pisa, a favore degli anziani.

Domenica a Santa Maria a Monte, prima della celebrazione della Santa Messa della mattina nel piazzale antistante la Chiesa Parrocchiale dei SS. Iacopo e Giorgio, il Comandante della locale Stazione Carabinieri e il Parroco Don Raimondo si sono intrattenuti con un gruppo di fedeli.

Nel corso dell’incontro, il Comandante della Stazione, avvalendosi di esempi riconducibili a casi realmente accaduti, ha fornito preziosi consigli da adottare in situazione potenzialmente sospette, per evitare di diventare facili vittime di persone senza scrupoli. Nonostante il clima poco favorevole, numerosi sono stati i fedeli presenti che hanno sottolineato la grande importanza di queste iniziative, interagendo in maniera attiva ed attenta con il Comandante della Stazione.

L’incontro, durante il quale è stato distribuito il pratico vademecum realizzato a cura dal Comando Provinciale Carabinieri di Pisa, al pari degli altri che verranno, pone l’obiettivo di rendere i cittadini maggiormente consapevoli del fenomeno, con l’auspicio di una sempre maggiore partecipazione, soprattutto da parte delle persone anziane.

Fonte: Carabinieri Toscana - Comando Provinciale di Pisa