Riflettori accesi sulle donne in Iran e sui conflitti nel mondo

Le donne in Iran e nel mondo”. È questo il titolo dell’appuntamento in programma giovedì 19 gennaio, alle ore 17.30, a San Gimignano che vedrà anche la presentazione dell’undicesima edizione dell'Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo nell’ambito del progetto “Cosmopoli, educare alla pace con l'Atlante delle Guerre”. L’iniziativa si svolgerà nel Centro civico Le Granaglie (Piazzale Martiri di Montemaggio, 1) e vedrà la partecipazione di Alice Pistolesi, giornalista dell’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo, e di Martina Martelloni, giornalista freelance, oltre a rappresentanti istituzionali e della Società della Salute Alta Valdelsa.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di sensibilizzazione del progetto SAI Valdelsa, Sistema Accoglienza & Integrazione, attivo nella Valdelsa Senese e costituito dalla rete degli enti locali per promuovere interventi di accoglienza integrata con il prezioso supporto delle realtà del terzo settore. Il soggetto titolare del progetto è la Società della Salute Alta Valdelsa, che lo attua con Arci Toscana, Arci Siena e Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa (FTSA).

Il progetto “Cosmopoli, educare alla pace con l'Atlante delle Guerre” - promosso da Regione Toscana, Anci, Arci Toscana, Associazione 46° Parallelo e Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo - è nato con l’obiettivo di favorire percorsi di educazione e informazione rivolti a tutte le età, dagli adulti ai più giovani, per promuovere la cultura di pace, la cittadinanza attiva e i diritti civili contrastando ogni forma di discorso sull’odio (hate speech), intolleranza e discriminazione. L’iniziativa prevede laboratori per studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e corsi di educazione popolare per adulti dedicati alla conoscenza delle ragioni dei conflitti, delle sperequazioni macroeconomiche, delle cause delle migrazioni e del ruolo della cooperazione per uno sviluppo equo e stabile dei territori, al fine di favorire la diffusione del concetto di cittadinanza globale e il senso di appartenenza di ogni individuo all’intera umanità e al pianeta terra.

L’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo è nato nel 2009 su iniziativa del giornalista Raffaele Crocco. Edito dall’Associazione 46° Parallelo, il volume offre ogni anno l’occasione di accendere i riflettori sul tema dei numerosi conflitti ancora in corso nel mondo, sulle motivazioni che li provocano e, soprattutto, sulle condizioni umane e sociali delle popolazioni civili che ne sono vittime insieme ai territori interessati.

Fonte: Ufficio stampa ARCI provinciale Siena