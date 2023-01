Ruba energia elettrica al vicino mentre è ai domiciliari, denunciato

I carabinieri di Venturina Terme hanno denunciato in stato di libertà per il reato di tentato furto di energia elettrica un extracomunitario, attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. I militari, nel corso di una verifica sul rispetto delle prescrizioni imposte dal Giudice, hanno constatato che l’uomo, un 34enne, aveva predisposto un cavo che, in maniera abusiva e potenzialmente molto pericolosa, collegava il quadro elettrico dell’abitazione ad un’adiacente centralina pubblica.

I carabinieri hanno proceduto quindi ad una verifica con i tecnici del gestore elettrico di zona appurando che il tentativo di usufruire fraudolentemente della corrente elettrica non era stato concluso. Il manufatto abusivo è stato rimosso e l’uomo è stato denunciato per furto aggravato.

Il 34enne non è nuovo ad accuse del genere: era ai domiciliari poiché lo scorso mese di dicembre era stato colto, con un connazionale, in flagranza di reato dopo che entrambi si erano introdotti, a seguito di effrazione, all’interno di un esercizio commerciale della zona per rubare merce varia e generi alimentari, caricando poi il tutto su un’autovettura, risultata anch’essa rubata.