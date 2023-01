Ciao ciao ruota panoramica: oltre 60mila presenze a Firenze

Chiude la ruota panoramica a Firenze. Alla fine sono più di 60mila le presenze per l'attrazione situata vicino alla Fortezza da Basso. A rivelarlo è un bilancio fatto da Jacopo Ferretti, segretario generale di Confartigianato Firenze, alla chiusura della seconda edizione della ruota.

"Si tratta di un giro d'affari prezioso per negozi e botteghe e di un contributo alla riqualificazione di un'area difficile, dove al posto del buio c'è stata la vita, la socialità oltre che un coinvolgimento di associazioni" ha detto Ferretti.

Serena Vavolo, membro della giunta di Confartigianato Firenze e presidente di 'Un fiore per la Fortezza', ha aggiunto: "Ho lavorato per coinvolgere le associazioni del territorio fiorentino, che sono una rete di solidarietà inestimabile. Per questo, ho promosso la 'casetta delle associazioni' dove abbiamo ospitato un'associazione alla settimana. La ruota è stata un'occasione di incontro, di partecipazione, di cultura".