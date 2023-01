Scarcerato dal Don Bosco, 34enne espulso dall'Italia

La polizia ha prelevato dal carcere di Pisa un 34enne di origini tunisine che aveva scontato una condanna per spaccio. Irregolare in Italia e ritenuto pericolo socialmente, non è tornato in libertà: l'ufficio immigrazione della Questura ha perfezionato l'iter per la sua espulsione.

Stamani dopo la firma del decreto del Prefetto di espulsione dal territorio nazionale e del decreto di accompagnamento ad un Centro di Permanenza e di Rimpatrio del Questore, una pattuglia della Polizia di Stato lo ha accompagnato a Potenza, dal cui CPR sarà imbarcato nei prossimi giorni su un volo charter per Tunisi con divieto di reingresso in Italia.